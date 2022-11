Sněmovna schválila ukončení elektronické evidence tržeb k závěru letošního roku

Elektronická evidence zřejmě definitivě skončí k závěru letošního roku. Její konec bez náhrady dnes schválila Sněmovna. Vládní návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Evidence byla od jara 2020 kvůli pandemii covidu přerušena do konce letošního roku a stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zákon nepodařilo schválit, začala by od příštího roku opět fungovat a rozšířila by se navíc na další obory podnikání.

Opoziční hnutí ANO neprosadilo zamítnutí vládní předlohy, ani návrh, aby se evidence stala dobrovolnou. Pro zrušení EET hlasovalo 92 ze 142 přítomných poslanců. Pro zrušení EET byli poslanci vládní koalice a přidali se k nim i poslanci SPD. Klub ANO hlasoval proti zrušení EET.

Podle stran nynější vládní pětikoalice představuje EET zbytečnou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve odmítl zachování evidence jako dobrovolné. Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) naopak označila zrušení EET za čistě politický krok bez jakékoli ekonomické logiky. Argumentovala například tím, že náběh EET byl bezproblémový, evidence narovnala podnikatelské prostředí a přinesla víc peněz.