Sněmovna schválila vyplacení příspěvku 5000 Kč na dítě do 18 let části rodin

Rodiny s loňskými ročními příjmy do milionu korun hrubého zřejmě budou dostávat od srpna jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let věku. Předpokládá to vládní návrh zákona, který schválila Sněmovna beze změn zrychleně ve stavu legislativní nouze. Poslanci opozičních ANO a SPD neprosadili rozšíření okruhu příjemců podpory ani její pravidelné vyplácení po několik měsíců. Dávkou chce kabinet zmírnit dopady zdražování na rodiny. Rozpočtové náklady budou činit zhruba 7,8 miliardy korun.

Domácnosti s přídavky na děti získají podporu automaticky. Ostatní rodiče o ni budou žádat. Nárok na dávku by mohlo mít zhruba 1,56 milionu dětí. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Dolní komora ji schválila hlasy 158 ze 166 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Příspěvek bude podle schválené novely pro dítě, které 1. srpna nedovrší 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí.

Opoziční poslanci neuspěli například s návrhy, aby příspěvek byl na nezaopatřené děti do 26 let, tedy i na studenty, nebo aspoň na středoškolské studenty do 21 let. K zamítnutým opozičním úpravám patřilo také zrušení milionové hranice hrubých příjmů rodin. Hnutí ANO pak neprosadilo každoměsíční vyplácení příspěvku do konce roku, nebo půl roku.