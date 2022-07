Sněmovna schválila zákaz plastových příborů, talířů nebo brček

V Česku už nejspíš od ledna nebude možná výroba a prodej jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček. Zákon, který reaguje na předpisy Evropské unie, schválila Sněmovna. Zákaz se dotkne třeba i plastových nápojových míchátek, vatových tyčinek nebo krabiček na jídlo z expandovaného polystyrenu. Podle ministerstva životního prostředí by se zákazem měla ročně snížit spotřeba vybraných plastových výrobků o miliardu a 770 milionů kusů. Přespis teď posoudí Senát. Změny se měly do českého právního řádu dostat už loni v červenci. Podobný návrh předložila před rokem tehdejší vláda, bývalá Sněmovna ho ale do konce volebního období nestihla projednat.