Sněmovna schválila zákon o státním zastupitelství, mění pravidla pro nejvyššího žalobce

Funkční období nejvyššího státního zástupce bude zřejmě sedmileté a bez možnosti opakování. Upravuje to vládní novela, kterou dnes schválila sněmovna. Funkce vedoucích státních zástupců je v současné době časově neomezená. Změna zákona také mění pravidla pro jeho odvolání - nemá být tak snadné jako doteď. Odvolání nejvyššího státního zástupce by mělo být výhradně v pravomoci vlády. Úprava teď zamíří do Senátu. Novela má zamezit případnému politickému vlivu na státní zastupitelství.