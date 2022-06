Sněmovna schválila zjednodušení příspěvku na bydlení

Sněmovna schválila v závěrečném čtení vládní novelu zákona o státní sociální podpoře. Novela mimo jiné zjednodušuje žádost o příspěvek na bydlení. Ruší třeba povinnost podávat každý rok novou žádost a snižuje i frekvenci povinného dokládání příjmů a nákladů na bydlení. Nově by to žadatelé měli dělat jen 2krát do roka a ne 4krát. Rodiče s nízkými výdělky by si podle předlohy mohli také zvýšit měsíční částku rodičovské z nynějšího maxima 10 tisíc korun na 13 tisíc. Novelu teď projedná Senát.