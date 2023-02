Sněmovna se kvůli opozičnímu návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku mimořádně sejde 8. března

Zvýšení rodičovského příspěvku budou poslanci projednávat 8. března. Mimořádnou schůzi z podnětu opozičního hnutí ANO svolala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Hnutí ANO navrhuje navýšení o třetinu. Rodičovský příspěvek by tak byl 400 tisíc korun. V dalších letech by podle hnutí měl růst o inflaci vždy v lednu, případně jindy, pokud by míra inflace přesáhla pět procent. Opozice se snažila prosadit růst rodičovské už loni, ale neuspěla.