Sněmovna se už potřetí vrátila k závěrečnému čtení vládních změn v důchodech

Poslanci se ve středu už potřetí vrátili k závěrečnému čtení vládní novely týkající se zpomalení valorizace důchodů a zpřísnění pravidel předčasného odchodu do penze. O vládních změnách v penzích mají hlasovat od 12:30. Pevný čas stanovila Sněmovna podle návrhu koalice navzdory odporu opozice. Podle opozice je to proti pravidlům. „Určení pevného času hlasování není v jednacím řádu Sněmovny,“ uvedl na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny šéf poslanců SPD Radim Fiala. Jeho hnutí se podle něj, stejně jako ANO, chce obrátit na Ústavní soud.

O změnách v důchodech Sněmovna jednala několik hodin už minulý týden ve středu a v pátek. Závěrečnou debatu ale nedokončila i s ohledem na delší vystoupení předáků opozice. Spory se pak rozhořely potom, co koalice prosadila v pátek omezení řečnické doby pro poslance bez přednostního práva. Zástupci opozice mluvili ohledně stanovení pevného času pro hlasování o "nových praktikách" i o "nové totalitě". Předkladatel koaličního návrhu, předseda klubu TOP 09 Jan Jakob, naopak shrnul, jak dlouho se Sněmovna už penzijní novele věnovala, a odvolával se i na dřívější nález Ústavního soudu k možnosti obstrukcí a prosazování vůle vládní většiny.

Vládní návrh také nahrazuje nynější pravidla mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu už od letošního září. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) proto chce novelu prosadit ve Sněmovně nejpozději do konce července. Navrhované změny jsou podle kabinetu nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku. Odpůrci naopak mluví o šetření na penzistech a o jejich okrádání či ožebračování.