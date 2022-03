Sněmovna: Školy budou moci navýšit kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny

České školy budou moci navýšit své kapacity kvůli dětem uprchlíků z Ukrajiny. Starat se o ně budou moci do konce letošního srpna i ukrajinští pedagogové, kteří by nesplňovali podmínku znalosti češtiny. Sněmovna zároveň stanovila lhůtu pro zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol od 1. června do 15. července.

Rodiče českých dětí by se tak podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) neměli obávat, že pro jejich potomky nebude ve školách a školkách místo kvůli ukrajinským dětem. Zákon představuje nejnutnější opatření a má zajistit, aby ředitelé škol nemuseli kvůli dětem uprchlíků porušovat platné předpisy. Budou pro ně moci například zavést vhodným vzdělávací obsahem podle potřeb dítěte.

Pražské městské části již evidují první desítky dětí z řad ukrajinských uprchlíků, které začaly chodit do základních škol v metropoli. Například v Praze 2 bylo ve čtvrtek ve školách umístěno 38 dětí, v Praze 9 to bylo zhruba 50, v Praze 14 základní školy evidovaly 55 dětí a v Praze 10 nastoupilo 86 žáků. Další městské části nabídly nebo hledají pro děti náhradní prostory mimo školy.