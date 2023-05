Sněmovna uvedla do služby dva své nové kaplany

V Poslanecké snmovně byli ve středu na ekumenické bohoslužbě uvedeni do služby dva sněmovní kaplani. Jeden z římskokatolické a druhý z protestantské církve. Svou činnost zahájí kaplani první červnovou středu. Poslancům a zaměstnancům dolní komory budou v kapli k dispozici každou středu, přičemž se budou po týdnu střídat, řekl ČTK sněmovní kancléř Martin Plíšek. Kaplany jsou farář Církve bratské Daniel Kvasnička a kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta Milan Hanuš. Generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš již dříve uvedl, že činnost kaplanů nebude misijní, nebude motivovaná snahou získávat nové věřící. Kaplani by neměli veřejně propagovat jednotlivé poslance nebo strany, jejich služba má být politicky neutrální. Neměli by se ani zasazovat za zájmy jednotlivých církví.

Kaple se ve Sněmovně otevřela zhruba před sedmi lety. Vznikla ve Šternberském paláci z bývalé šatny naproti prostorám takzvané konírny, v nichž se scházejí zejména poslanci zdravotnického a sociálního výboru. Hlavní objekty kaple tvoří velký kruhový stůl s výsečí a kříž. Vstup tvoří světelný koridor, jenž představuje přechod z civilního do duchovního prostředí.