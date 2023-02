Sněmovna v prvním čtení podpořila změny v bodovém systému pro řidiče

Bodový systém pro řidiče se od příštího roku zřejmě změní a zjednoduší. Měly by být pouze tři skupiny trestných bodů, pokuty za některé závažné přestupky se zvýší. Nově by měla platit možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora nebo řidičský průkaz na zkoušku. Počítá s tím novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna. Ministerstvu dopravy dává novela právo stanovit výjimku ze zákazu jízdy kamionů ve stanovenou dobu; týká se to hlavně víkendů.

Změna zákona by podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) měla na prvním místě přinést větší bezpečí na silnicích. Pro řidiče by měl být zákon i pravidla silničního provozu srozumitelnější než dosud. Bodový systém se podle ministra osvědčil a je důležitým nástrojem pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud. U nejzávažnějších přestupků bude platit dvakrát a dost, u středně závažných přestupků pak třikrát a dost, popsal Kupka.

Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25.000 Kč namísto dnešních až 20.000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75.000 Kč. Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25.000 Kč hrozí vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou.