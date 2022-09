Sněmovna zapůjčila vilu na Břevnově ruské lidskoprávní organizaci

Poslanecká sněmovna zapůjčila ruské lidskoprávní organizaci Memorial vilu na pražském Břevnově, kterou tradičně využívá předseda dolní komory parlamentu. Současná předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) předala klíče od vily předsedovi sdružení Memorial Česká republika Štěpánovi Černouškovi. Organizace, která se zabývá zejména odhalováním sovětských represí, prostory využije k setkávání svých členů, z nichž někteří ze strachu z postihů odešli z Ruska do Evropy. Funkcionalistická vila v ulici U Landronky pochází z konce 30. let minulého století. Sněmovna ji koupila v polovině 90. let a po rekonstrukci začala v roce 1997 sloužit jako sídlo předsedů dolní komory. Pekarová Adamová je na rozdíl od svého předchůdce Radka Vondráčka (ANO) z Prahy, takže v domě nebydlí a vila je tak v současnosti nevyužitá. Černoušek ocenil dlouhodobou podporu, kterou se organizaci Memorial od Sněmovny dostává. "Naši kolegové si jí nesmírně váží a je to pro ně velká morální podpora v této nelehké době," řekl. Organizace uzavře se Sněmovnou smlouvu od 1. října do konce března a za užívání většiny vily bude hradit měsíčně 25.000 korun, které půjdou na úhradu energií či údržbu. "Pokud bude spolupráce fungovat, nemáme problém smlouvu prodloužit," dodala předsedkyně Sněmovny.