Sněmovní klub ANO se dohodl, že napadne u Ústavního soudu vládní penzijní novelu

Sněmovní klub opozičního ANO se dnes dohodl, že poslanci hnutí napadnou u Ústavního soudu vládní penzijní novelu o zpřísnění podmínek pro předčasné důchody a o zpomalení řádných lednových valorizací. ČTK to po skončení schůze frakce řekla její předsedkyně Alena Schillerová. Podání soudu by mohlo být podle ní zpracováno do konce října. K napadení zákona u Ústavního soudu se ANO rozhodlo podle Schillerové ze dvou důvodů. Jde o proceduru schvalování předlohy ve Sněmovně a také o porušení principu očekávání v případě zpřísnění pravidel předčasných důchodů.