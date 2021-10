Sněmovní volby začaly, odvolila už většina předsedů hlavních politických uskupení

Ve dvě hodiny odpoledne se v pátek po celém Česku otevřely volební místnosti. Lidé tak začali vybírat své zástupce do Poslanecké sněmovny. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje 5242 kandidátů, které nominovalo 22 volebních uskupení. V porovnání s předchozími sněmovními volbami v roce 2017 mají voliči výběr užší. V prvních hodinách po otevření volebních místností si poslance přišla vybrat desetina až pětina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. Odvolit stihla většina předsedů hlavních politických uskupení. "Česko je na křižovatce a má šanci ukončit osm let populistické vlády," řekl u voleb šéf ODS Petr Fiala. Chce vítězství koalice Spolu. Lidi vyzval, ať jdou volit. Odvolil také premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Letošní volby považuje za nejdůležitější v historii Česka. Zopakoval, že kandiduje naposled. Vláda se podle něj nemá za co stydět. Hlasovali už i předseda lidovců Marian Jurečka nebo předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj jde o jedny z nejdůležitějších voleb po roce 1989, o vítězi nebude jasno do poslední chvíle. "Ve sněmovních volbách se hraje o orientaci České republiky, řekla po odevzdání hlasu předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Šéf Pirátů Ivan Bartoš při odevzdání hlasu řekl, že volby jsou šancí vrátit Česku budoucnost. Předseda ČSSD Jan Hamáček přiznal, že by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali v nynějších volbách do Sněmovny. Svůj hlas odevzdal také šéf KSČM Vojtěch Filip. Uvedl, že by jeho strana opět podpořila menšinovou vládu ANO.

V sobotu budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin. Výsledky voleb se poté začnou objevovat na volebním webu. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.