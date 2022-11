Sníh v Česku: Poprvé vyjely do terénu sypače

Na mnohých místech v Česku v pátek a v noci na dnešek napadl první sníh a poprvé v této zimní sezoně vyjely do terénu sypače. Silnice jsou sjízdné, řidiči by ale měli jezdit opatrně. Dávat pozor by měli hlavně ve vyšších polohách, kde by mohlo opět sněžit. Někde také může být námraza.

Menší komplikace jsou na železnici, v Úpořinách na Teplicku, přes které vedou tratě z Ústí nad Labem do Bíliny a z Teplic do Lovosic, zamrzly výhybky. Uvedla to Správa železnic na twitteru.

Aktuální výstraha meteorologů před sněhem a náledím platí až do nedělního dopoledne pro jihozápadní část země. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může v jižní polovině ČR občas sněžit, na jihozápadě mohou být sněhové srážky četnější. Nejvyšší teploty budou mezi minus třemi a plus jedním stupněm Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem minus šesti, na Šumavě tepleji.