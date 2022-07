Snímek z jižní Moravy českého fotografa France vyhrál kategorii na Earth Photo

Český fotograf Daniel Franc zvítězil v kategorii "místa na Zemi" letošní soutěže Earth Photo, kterou každoročně pořádá britská Královská geografická společnost. Francova vítězná fotografie z roku 2021 se jmenuje Surfování po jaru a vyobrazuje pole na jihu Moravy z ptačí perspektivy.

"Dronem se u nás moc nefotí, klasičtí fotografové se s tou technologií neskamarádili. Dá se říct, že je to nový fotografický žánr," uvedl Franc. Stejně jako většina jeho ostatních fotografií i Surfování po jaru prošlo určitou postprodukcí, konkrétně tak, aby na snímku lépe vyniknul kontrast mezi zelenými rostlinami a suchými částmi pole. Autor dodal, že do fotografií při úpravách zásadně nepřidává nic, co tam nedala sama příroda, ani z nich nic nevymazává.