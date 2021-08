Snímkem Maláčové u stolu s více lidmi se možná bude zabývat hygiena

Snímkem z pondělního večera, na kterém ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová seděla v restauraci u stolu s více než třemi povolenými dalšími hosty, se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) případně bude zabývat hygiena. Na tiskové konferenci uvedl, že opatření platí pro všechny.

K fotografii prezentované ministryní na sociálních sítích zmínil, že pocházela z chvíle, kdy on-line zasedala vláda. Ta v té době rozšířila počet povolených obsazených míst u stolů v restauracích na šest. "Nebyla to do puntíku organizovaná akce, přišlo víc lidí, než jsem čekala. Řešili jsme drahé bydlení, které mladé lidi trápí. V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu," napsala Maláčová ČTK. Na dotaz, zda je připravena zaplatit pokutu, uvedla, že to je samozřejmé.