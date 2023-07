Sobota bude zatím nejteplejším dnem roku, teplota by mohla místy stoupat až k 38 stupňům

O víkendu bude v Česku horké počasí. Podle výstrahy meteorologů mohou místy na jihozápadě stoupat teploty až k 38 stupňům Celsia. „V sobotu nás čeká prozatím nejteplejší den tohoto roku a teploty budou šplhat i výrazně přes 35 °C, ojediněle by mohlo být dosaženo až 38 °C,“ uvedli meteorologové. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pátek upravil výstrahu. Rozšíříla se i do východních oblastí Čech a rovněž na jih Moravy. Platit bude zítra od 11 do 20 hodin v Praze, Středočeském, Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém a částech Libereckého, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Na zbytku území bude platit nižší stupeň varování. V neděli by se mělo ochladit jen mírně. Meterorologové proto upozorňují na nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučují dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci.

Stále je v platnosti také výstraha před nebezpečím vzniku požárů, přičemž v západní polovině republiky bude v souvislosti s velmi vysokými teplotami od soboty na vyšším stupni.