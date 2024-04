Sobotní pražský půlmaraton nedokončilo 199 běžců, startovalo jich 14 tisíc

Sobotní pražský půlmaraton, při němž mělo zřejmě kvůli na duben nezvykle horkému počasí zdravotní obtíže mnoho účastníků, nedokončilo 199 běžců. Běžci si letos stěžovali na organizaci závodu, zejména na úzké koridory v cíli, kde podle nich v době, kdy dobíhalo nejvíce lidí, nastávala tlačenice bez možnosti okamžitého občerstvení. Někteří kritizovali i letošní přesun startu a cíle závodu od Rudolfina k Holešovické tržnici. Pro pořadatele běžeckých závodů RunCzech jsou komentáře běžců důležité, při plánování dalších závodů se je bude snažit zohlednit, je ale limitován například požadavkem na minimální zásah do života občanů města, řekl ČTK marketingový manažer RunCzech Jiří Nečásek. Do letošního půlmaratonu se přihlásilo rekordních 15.400 běžců, přímo se pak závodu zúčastnilo 14.000, upřesnil dnes pro ČTK organizátor. Dodal, že přes 9000 bylo ze zahraničí. V sobotu v den závodu panovalo v Česku letní počasí, v Praze teploty přesahovaly 25 stupňů Celsia, a tak měli záchranáři napilno. "Extrémní vedro, asi od devátého kilometru bych to nejradši vzdal," uvedl jeden z běžců na sociální síti. Dodal, že v cíli neměl daleko k omdlení.