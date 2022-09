Soud bude na Babišovu kauzu Čapího hnízdo vydávat vstupenky pro veřejnost

Na hlavní líčení v případu Čapí hnízdo se bude moct přijít podívat více než sto lidí. Jednání bude v největší síni, kterou Městský soud v Praze má. Jak řekl mluvčí soudu Adam Wenig, vstupenky se budou vydávat každý jednací den před soudní síní. K dispozici jich bude vždy nejdřív 80. Pokud by byl zájem veřejnosti vyšší a nestačilo by to, soud by pustil diváky ještě na balkon. Tam je dalších 36 míst. Soud začne projednávat případ v pondělí (12. 9.). V kauze údajného dotačního podvodu je obžalovaný bývalý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová.

Podle trestního zákoníku oběma hrozí až desetileté vězení, státní zástupce pro ně navrhuje podmínky a peněžité tresty. Bývalý premiér Babiš odmítá, že by udělal něco nezákonného.