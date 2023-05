Soud kvůli chybějící naftě poslal na osm let do vězení jednatele Viktoriagruppe

Na osm let do vězení poslal Městský soud v Praze jednatele zkrachovalé firmy Viktoriagruppe Petra Malého. Kauza se týká chybějící české nafty v bavorském skladu. Podle nepravomocného verdiktu připravil Malý podvodem Správu státních hmotných rezerv nejméně o 108 milionů korun. Soud v kauze rozhoduje podruhé, Malý dostal o rok delší trest než původně. Vinná je podle rozsudku i Viktoriagruppe. Soud naopak osvobodil další tři obžalované manažery. Tři manažery české pobočky společnosti soud obžaloby zprostil.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.