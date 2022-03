Soud nepravomocně osvobodil projektanta i šéfa oddělení mostů kvůli pádu pražské Trojské lávky

Soud za pád Trojské lávky v Praze nepotrestal projektanta ani tehdejšího šéfa oddělení pražských mostařů. Jiřího Stráského i Antonína Semeckého zprostil obžaloby. Rozhodnutí není pravomocné. Lávka se zřítila v prosinci 2017. Pád zranil čtyři lidi. Státní zástupce pro oba muže žádal podmíněné tresty. S obžalobou ani jeden nesouhlasil. Stráský řekl, že za pád lávky nemůže on, ale povodně, opravy a to, že ji i přes zákaz v zimě sypali solí. Semecký zase prý neměl informace o tom, že by bylo potřeba lávku zavřít. Správa komunikací to podle státního zástupce měla vzhledem k jejímu poškození udělat už rok před jejím pádem. Za nedbalostní obecné ohrožení hrozilo Stráskému a Semeckému dva až osm let za mřížemi.