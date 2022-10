Soud osvobodil Rusa, který měl pomáhat při anexi Krymu. Propustil ho i z vazby

Městský soud v Praze osvobodil Rusa, který se podle obžaloby podílel při ruské anexi Krymu na zadržení 11 lidí. Alexandera Stalinslavoviče Frančettiho zároveň propustil i z vazby. Českému rozhlasu to řekl státní zástupce Marek Bodlák. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal. Frančetti vinu odmítá, za založení organizované zločinecké skupiny zaměřené k páchání teroristického útoku ho přitom soudy mohou poslat až na 15 let do vězení. Soud Frančettiho osvobodil, protože podle Bodláka neměl dost důkazů.

Obžaloba tvrdí, že Frančetti, který předtím trvale pobýval v České republice, přicestoval v únoru 2014 z ruské Voroněže do Sevastopolu na Ukrajině. Tam v rozporu s ukrajinskou ústavou, která zakazuje vytváření a fungování nezákonných ozbrojených formací, spoluzaložil organizovanou ozbrojenou skupinu Sevastopolská obrana. Ve skupině dále Frančetti podle obžaloby vytvořil dvanáctičlennou skupinu Severní vítr, kterou financoval a vedl. Cílem obou skupin bylo podle obžaloby "pomocí diverzních akcí včetně ozbrojených útoků proti ukrajinským vládním silám, ukrajinskému obyvatelstvu a kritické infrastruktuře přispět k protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu Ruskou federací".