Soud poslal do vazby muže obviněného z pokusu o vraždu a usmrcení dítěte v Mostě

Okresní soud v Mostě dnes poslal do vazby obviněného z pokusu o vraždu a usmrcení předškolního dítěte v Mostě, zemřelo při konfliktu dvou mužů. Muži hrozí až 18 let vězení. Při vazebním zasedání vyjádřil lítost. Novinářům to řekl krajský státní zástupce Dan Anděl. Muž spáchal čin pod vlivem drog, výsledek toxikologického rozboru ještě není znám, dodal Anděl. Druhého účastníka incidentu dnes obvinili kriminalisté z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

Událost se stala v sobotu večer v Rozmarýnové ulici. Konflikt se odehrál mezi dvěma muži, přičemž jeden z nich měl v náručí malé dítě. To při potyčce utrpělo bodnořezné zranění, jemuž i přes veškerou snahu zdravotníků o jeho záchranu na místě podlehlo.

Proti rozhodnutí soudu o vazbě si muž stížnost nepodává. "Neboť respektuje závažnost skutku a samozřejmě je mu to velice líto, jednalo se o nešťastnou událost, je připraven čelit důsledku svého jednání," řekl ČTK obhájce Daniel Volák. Před policií jeho klient už vypovídal.