Soud poslal do vazby pět lidí, které Ukrajina vydala do Česka k trestnímu stíhání

Soud poslal do vazby pět lidí, které do Česka k trestnímu stíháni v pondělí vydala Ukrajina. Informovala o tom mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková. Kriminalisté pětici podezřívají, že se vydávali za pracovníky bank a snažili se z lidí v Česku vylákat peníze. Podle policistů způsobili podvodníci škodu za víc než 183 milionů korun. Server Ukrajinska pravda uvedl, že později má být do Česka v souvislosti s případem vydán ještě jeden člověk.