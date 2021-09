Soud poslal zadrženého Rusa do předběžné vazby, jeho vydání žádá Ukrajina

Pražský městský soud dnes poslal zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho do předběžné vazby. Muž v ní bude čekat na to, jak dopadne jeho řízení ohledně vydání na Ukrajinu. Frančettiho advokát Jan Švarc řekl po vazebním zasedání novinářům, že ukrajinská žádost o vydání je politicky motivovaná a s kriminální činností nemá nic společného. Rus se podle dřívějších informací portálu iROZHLAS v minulosti zapojil do ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym.

Frančettimu hrozí na Ukrajině dva až osm let vězení za členství v polovojenské organizaci. Podle Švarce by tam byl ale vystaven také mučení a hrozila by mu i smrt. "V žádné polovojenské organizaci nebyl, pouze spoluorganizoval obranu Sevastopolu v době, kdy tam bylo de facto bezvládí a pronikaly tam různé bojůvky," prohlásil právník. Proti uvalení vazby podal stížnost, kterou se bude zabývat pražský vrchní soud.

Frančettiho zadržela policie v neděli na pražském letišti na základě mezinárodního zatykače vydaného Kyjevem. Kromě advokáta a tlumočníka dnes na muže u soudu čekalo i několik jeho příbuzných a známých, kteří mu v ruštině polohlasem vyjadřovali podporu. Museli zůstat na chodbě, protože vazební jednání jsou vždy neveřejná. K soudu dorazila i Frančettiho devatenáctiletá dcera Dia. Na dotaz ČTK uvedla, že otec do Česka přicestoval z Ruska zhruba před deseti dny, a to proto, aby se s ní po dvou letech viděl. Dříve podle ní necestoval kvůli omezením spojeným s pandemií covidu-19. Policie ho zadržela, když se chystal znovu odletět do Ruska.