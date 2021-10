Soud potvrdil Čechovi 20 let za boj v řadách proruských separatistů

Odvolací soud potvrdil Martinu Kantorovi 20 let vězení za boj v řadách proruských separatistů proti ukrajinským ozbrojeným silám v Donbasu. Verdikt, který třiatřicetiletého muže uznal vinným z teroristického útoku a zároveň z účasti na teroristické skupině, je pravomocný. Justice Kantora odsoudila v jeho nepřítomnosti jako uprchlého. Není totiž zřejmé, kde se muž nyní nachází. Je na něj vydaný mezinárodní zatykač.

"Jedná se o mimořádnou záležitost, náš senát takovou věc řešil poprvé. Doufáme, že této trestné činnosti nebude příliš, protože tresty jsou velice přísné. Snad tento rozsudek odradí podobné dobrodruhy od toho, aby se do podobných akcí pouštěli," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Kantorův obhájce Vít Tokarský usiloval o mužovo osvobození. Popíral, že by se Kantor vůbec dostal do bojové oblasti, natož aby se tam začlenil do vojenských struktur. "Není reálné, aby se člověk bez jakéhokoliv vojenského výcviku, který nehovořil rusky ani ukrajinsky, stal během několika měsíců členem elitních jednotek," poznamenal. Snažil se také zpochybnit věrohodnost Kantorovy komunikace s přáteli. Muž si podle něj vymýšlel a snažil se působit zajímavější, než je.