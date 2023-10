Soud propustil z vězení Jaroslava Dobeše známého jako guru Jára a jeho spolupracovnici

Brněnský krajský soud propustil z vězení Jaroslava Dobeše, známého jako Guru Jára. Na svobodě je i jeho spolupracovnice Barbora Plášková. Informaci České televize potvrdila Českému rozhlasu mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Soudy v minulosti poslaly Dobeše za znásilnění několika žen do vězení na 5 a půl roku, Plášková měla za mřížemi strávit pět let. Oba byli odsouzeni v nepřítomnosti, protože byli od roku 2012 na útěku. Česká policie po nich pátrala společně s Interpolem. V polovině května 2015 je oba zatkli příslušníci filipínské imigrační policie ve městě Dapa na ostrově Siargao. Na Filipínách žádali Dobeš s Pláškovou o náboženský azyl. Po jejich zatčení je filipínská policie umístila do vydávací vazby a české úřady poté zahájily jednání o jejich deportaci do Česka. Dobeš se na Filipínách mimo jiné i oženil, vzal si o 13 let mladší Japonku Yoko. Letos v srpnu Dobeše i Pláškovou převezla česká policie z Filipín do pražské věznice. Brněnský soud jim podle České televize čas strávený ve filipínské vazbě započítal do doby trestu a dvojici proto propustil.

Dobešova škola nabízela semináře jógy, tantry, astrologie či práce s energií. Ženy a dívky Dobeš na seminářích takzvaně odháčkovával. Tvrdil, že jejich různé problémy jsou způsobeny energetickými háčky, které v nich zanechali dřívější sexuální partneři a které jim znemožňovaly žít plnohodnotný život. Dobeš pak tyto takzvané háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval. Některé se bránily, většina z nich však po úvodním dechovém cvičení nebyla schopna ovládat své tělo a reagovat.