Soud rozhodne o tom, jestli je Pražský hrad veřejným prostranstvím

Městský soud v Praze dnes rozhodne o tom, jestli jsou prostory Pražského hradu veřejným prostranstvím, nebo ne. Pokud by rozhodl, že ano, nemuseli by shromažďující se lidé mít povolení od Správy Pražského hradu. O otevření Hradu veřejnosti se dlouhodobě zasazuje obecně prospěšná společnost Kverulant. Ta také žalobu podala. Přístup na Hrad omezil bývalý prezident Miloš Zeman, v době pandemie hrad úplně uzavřel. Nový český prezident Petr Pavel sice Hrad otevřel, ale podle obecně prospěšné společnosti Kverulant nedostatečně. Prezident Pavel podle ní stále trvá na omezení přístupu veřejnosti do areálu.