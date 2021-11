Městský soud v Brně rozhodl o podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení. Zkušební dobu mu vyměřil na sedm let. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Státní zástupkyně proti němu podala stížnost. Rath tak zatím ve vězení zůstane. A to minimálně do doby než stížnost zamítne odvolací soud. Někdejší středočeský hejtman za ČSSD David Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci. Za sebou má polovinu trestu, tedy 3,5 roku vězení.