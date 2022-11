Soud v Ostravě se začal zabývat návrhem na obnovu řízení v kauze Kramný

Krajský soud v Ostravě se dnes začal zabývat návrhem na obnovu řízení v kauze Petra Kramného, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Žádost podal Kramný prostřednictvím své advokátky, k ní se pak připojila i jeho matka. Součástí návrhu jsou tři nové znalecké posudky, které si nechala vypracovat obhajoba.

Podle obhájkyně Kramného Jany Rejžkové posudky vylučují elektřinu jako příčinu smrti. Znalci údajně nenašli stopy po zásahu elektřinou ve vzorcích srdce. Nenašli ani průraz kůže, tedy místo, kudy elektrický proud do těla obětí vstoupil. Poukázala i na to, co Kramný namítal už dříve. A to podjatost předsedkyně původního senátu Renáty Gilové. Uvedla například, že manžel Gilové povoloval policii odposlechy Kramného, v žádostech se k nim vyjadřoval. Podle Rejžkové pak mohl svými závěry ovlivnit úsudek své ženy.

Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak dlouhodobé spory v rodině. Byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Těla obou žen po převozu do České republiky pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě, kteří dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si dala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k zásahu elektrickým proudem.