Soud v Pardubicích znovu rozhodne v případě pádu mostu ve Vilémově, nařídil to Nejvyšší soud

Odvolací soud v Pardubicích musí opět otevřít kauzu tragického pádu mostu ve Vilémově na Havlíčkobrodsku. Nejvyšší soud zrušil rozsudek nad všemi obžalovanými. Při stavebním neštěstí v roce 2014 zemřeli čtyři lidé, dva utrpěli zranění. Před Okresním soudem v Havlíčkově Brodě původně čelilo obžalobě deset lidí, proces měl velmi složitý vývoj. Nyní se bude případem zaobírat znovu soud v Pardubicích.

Téměř 90 let starý klenutý most ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí. Most se ale 4. září 2014 zřítil. Pod klenbou v ten moment pracovala skupina dělníků. Dva z nich se podařilo vyprostit. Čtyři na místě zemřeli.