Soud v Plzni odsoudil na 20 let muže, který bojoval za separatisty na Ukrajině

Karlovarska Krajský soud v Plzni. Muž se koncem července 2015 vydal na východní Ukrajinu do míst ovládaných separatisty z takzvané Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, které vyhlásily odtržení od Ukrajiny. Podle rozsudku se aktivně zapojil do vojenských úkolů, včetně práce v rozvědce, strážní službě a hlídkování. Účastnil se i bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, zaznělo v rozsudku.

Nováček přiznal cestu na Ukrajinu i pobyt v kasárnách separatistů, odmítl ale, že by se s nimi účastnil bojových operací. Podle svých slov pracoval pouze na výcvikové základně jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni. U soudu vypověděl, že do Ruska odjel začít nový život s dívkou Natašou, s níž se seznámil na internetu. Hned v den příjezdu do Doněcka mu prý Natašini známí nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze. Na Ukrajině byl do ledna 2016, kdy přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka.

Mezi důkazy obžaloby, které Nováčka podle soudu usvědčovaly, jsou ale mimo jiné fotografie, na kterých byl zachycen v uniformě a se zbraněmi. V jeho telefonu se nalezla videa z bojů a existuje rovněž videozáznam, na němž Nováček v uniformě a se zbraněmi vypráví ruským novinářům kde, jak a proč v Doněcku a Luhansku bojuje. Soudu to Nováček ale vysvětloval tím, že mu výstroj půjčili a rozhovor poskytl za slíbené peníze. Snímky dal i na sociální sítě a vydával se za vojáka, aby údajně nevypadal jako hlupák, který odjel na východ Ukrajiny škrabat brambory, řekl v lednu u soudu.