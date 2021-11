Soud vyhotovil rozsudek o osvobození Hlůškové, propuštěna by mohla být v sobotu

Soud v Láhauru vyhotovil písemný rozsudek o osvobození Terezy Hlůškové vězněné v Pákistánu. Byl tak splněn procesní úkon nezbytný pro její propuštění. Informaci webu Lidovky.cz potvrdila ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová. Propuštění by podle ní mělo následovat v řádu hodin nebo dnů, očekává se v sobotu.

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě 800 dolarů (asi 17.500 korun). V dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí před několika týdny podle jejího právníka dal za pravdu, byla zproštěna obžaloby. Zadržovaná Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil.