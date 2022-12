Soud zaslal Rathovi výzvu k nástupu do vězení

Krajský soud v Praze dnes zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Na dotaz ČTK to odpověděl mluvčí soudu Jiří Wažik. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů. Rath se má do vězení vrátit po roce na svobodě, za mřížemi už strávil 3,5 roku.

Rath byl z věznice, kde si odpykával sedmiletý trest za korupci, propuštěn letos v lednu, v červnu byl ale pravomocně uznán vinným ve druhé větvi korupční kauzy a soudy mu dříve uložený trest o rok prodloužily. Ústřední trojicí druhé větve kauzy byli stejně jako v první části případu Rath, bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. Podle soudu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Také Kottovým prodloužily soudy tresty na osm let vězení.

Rath už komunikoval se soudem a počítá s tím, že se do věznice ve stanoveném termínu vrátí. Nyní má jako lékař služby v nemocnici v pankrácké věznici.