Soud zatím nechá Jaroslava Dobeše alias guru Járu na svobodě

Jaroslav Dobeš, známý jako guru Jára, zatím zůstane na svobodě. Krajský soud v Brně musí zjistit, kvůli čemu ho před lety zadržela policie na Filipínách, kde byl potom přes 8 let v detenčním zařízení. Zjistili to redaktoři Českého rozhlasu a zpravodajského serveru iRozhlas. Pokud jeho zadržení nesouviselo s několika znásilněními, pak by nebylo možné jeho pobyt ve vazbě na Filipínách započítat do výkonu trestu. Dobeš i jeho spolupracovnice Barbora Plášková by si tak svůj trest museli odsedět v české věznici. Za několikanásobné znásilnění dostal Dobeš v roce 2018 od soudu 5 a půl let a Plášková 5 let vězení. Soud už kvůli případu komunikuje s filipínskými úřady, podle soudkyně Ivety Šperlichové ale může odpověď dostat až za několik měsíců. Do té doby nebude Dobešovi nařizovat výkon trestu.