Soud zmírnil trest pro bývalého příslušníka StB obžalovaného za šikanu signatáře Charty 77

Odvolací soud v Praze zmírnil trest pro bývalého příslušníka StB Jana Hataše. Zrušil mu peněžitý trest 150 tisíc korun, naopak mu potvrdil dvouletou podmínku. Dnes třiasedmdesátiletý Hataš podle rozsudku v 70. letech zneužil svou pravomoc, když šikanoval právníka Vasila Lattu, který podepsal Chartu 77. Ten se nakonec musel nedobrovolně odstěhovat z Československa. "Skutkový stav byl zjištěn dostatečně a bez pochybností. Není důvod pochybovat o pravosti podpisů pana obžalovaného na příslušných listinách," uvedl předseda odvolacího senátu Kamil Vacík k archiváliím, z nichž v původním rozsudku vyšel Obvodní soud pro Prahu 6. Uložení peněžitého trestu ale podle Vacíka není na místě. "Četnost kontaktů obžalovaného ve vztahu k panu poškozenému nebyla zase taková, že by v důsledku svého jednání získal nějaké mimořádné odměny nad rámec platu," vysvětlil. Rozhodnutí je pravomocné. Sám obžalovaný k soudu nepřišel. Jeho právník Pavel Hlavička vinu odmítl. Podle něj se neprokázalo, že se skutečně stalo to, co popisuje obžaloba.