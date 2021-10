Soud zrušil povinnost podstoupit samoizolaci při návratu ze zahraničí

Městský soud v Praze zrušil k 1. listopadu část opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého se lidé po návratu ze zemí s vysokou mírou rizika nákazy musí do doby, než budou mít negativní výsledek PCR testu, podrobit samoizolaci. Dnešní informaci serveru Česká justice ČTK potvrdil mluvčí soudu Adam Wenig. Test mohou lidé podle opatření postoupit nejdříve až pátý a nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby by měl být dotyčný člověk právě v samoizolaci.

Soud v rozhodnutí uvedl, že je třeba ministerstvu poskytnout časový prostor, aby mohlo opatření upravit tak, aby nedocházelo k omezování základních lidských práv a svobod. "Zároveň však soud musel přihlížet i k tomu, že institut samoizolace představuje zcela zásadní zásah do svobody pohybu, která je zaručena Listinou základních lidských práv a svobod, který nelze bez řádného zákonného podkladu tolerovat. Z těchto důvodů soud okamžik zrušení předmětných ustanovení posunul až na den 1. listopadu 2021 od 00:00 hodin," uzavřel soud.

Žalobkyně se obrátila na soud s návrhem na zrušení části opatření ministerstva zdravotnictví s tím, že institut samoizolace český právní řád nezná. Podle ní se samoizolace blíží trestu domácího vězení, který lze uložit pouze za spáchání trestného činu. Zákon o veřejném zdraví zná pouze termíny izolace a karantény, uvedla Česká justice.