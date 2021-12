Soud zrušil v některých případech povinnost vyplnit příjezdový formulář

Městský soud v Praze zrušil část opatření ministerstva zdravotnictví, podle kterého musí lidé po návratu z jiných zemí do České republiky vyplnit příjezdový formulář. Ruší se současná povinnost v případě individuální dopravy a návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy. Podle soudu porušují právo na ochranu soukromí. Rozhodnutí nabude účinnosti 6. prosince, ministerstvu tak soud poskytl prostor opatření upravit. Stát formuláře po příjezdu do země zavedl kvůli pandemii koronaviru. Musí je vyplnit všichni starší šesti let, kteří v posledních 14 dnech byli déle než 12 hodin v cizině. Údaje z formulářů jsou uchovávány po dobu dvanácti měsíců a mají k nim přístup všechny krajské hygienické stanice a ministerstvo zdravotnictví. Sloužit mají k nalezení rizikových kontaktů nakaženého. V případě individuální dopravy však formulář neobsahuje žádné údaje relevantní pro trasování, a nejde tedy o důvodný zásah do základního práva na ochranu soukromí, zdůvodnil soud. "Soud se zejména pozastavil nad délkou uchovávání údajů, po dobu 12 měsíců je nepřiměřená," dodal při čtení zdůvodnění verdiktu soudce.