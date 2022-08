Soudce v Babišově kauze Čapí hnízdo neplánuje povolit živý přenos z jednání

Soudce Jan Šott zatím nepředpokládá, že by médiím povolil živý obrazový přenos z hlavního líčení s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) v kauze Čapího hnízda. Uvedl to na dotaz ČTK a zdůvodnil to vývojem judikatury i panující soudní praxí. Dotační kauzu začne pražský městský soud projednávat 12. září. Soudce sdělil, že délku trvání procesu nyní naprosto nelze odhadnout. Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš svou vinu z pomoci k dotačnímu podvodu dlouhodobě odmítá.

Pořizování zvukových záznamů z veřejných soudních jednání - například na diktafon - stačí předem nahlásit předsedovi soudního senátu. Zakázat je může jen tehdy, pokud by nahrávání rušilo průběh nebo důstojnost jednání. Oproti tomu k obrazovým nebo zvukovým přenosům i k fotografování je třeba získat soudcův předchozí souhlas.

Šott se v minulosti stal jedním z průkopníků živých přenosů dění ze soudních síní. V době, kdy ještě působil u Obvodního soudu pro Prahu 5, totiž novinářům povolil přenášet hlavní líčení v kauze předsedy Věcí veřejných Víta Bárty a poslance Jaroslava Škárky, kteří čelili obžalobě z uplácení kolegů. Za přílišnou otevřenost k médiím tehdy sklidil kritiku odvolacího soudu - tedy Městského soudu v Praze, kde pracuje nyní. Trval ale na tom, že jeho postup byl v souladu s právními předpisy a ve veřejném zájmu.