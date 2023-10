Soudcovská unie nesouhlasí s úpravou platů soudců

Soudcovská unie České republiky projevila nesouhlas vůči chystané úpravě platů soudců, která je součástí vládního konsolidačního balíčku. Doteď byl plat soudců součinem průměrné mzdy a koeficientu 3, nově by toto číslo mělo klesnout na 2,822. Podle prezidenta Soudcovské unie ČR Vávry to může mít negativní vliv na zájem o práci soudce. Právo podle něj nabízí spoustu atraktivních míst a pokud stát sníží jistotu sociálního zabezpečení soudců, povede to ke snížení zájmu mladých právníků o tuto profesi.

Kromě platů soudců se delegáti zabývali například stavem odborného aparátu soudů nebo komunikací Soudcovské unie ČR a soudců směrem k veřejnosti. Sněm také volil nové vedení organizace pro další tři roky.