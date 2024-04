Soudcovská unie podpoří případnou stávku justičních pracovníků kvůli platům

Soudcovská unie podpoří případnou stávku administrativních pracovníků justice kvůli nízkým platům. Uvedla to dnes v tiskové zprávě zaslané ČTK. Upozornila na kolaps na některých soudech zapříčiněný odchodem zaměstnanců. Ministerstvo spravedlnosti reagovalo vyjádřením, že za současné vlády se zvýšily platy zaměstnanců soudů a že růst bude pokračovat.

Představitelé soudů poukazují na nízké platové ohodnocení svých pracovníků - tedy nikoliv soudců, ale například zapisovatelek či pracovníků IT - dlouhodobě. Upozorňují, že pokud se situace nezmění, řadu soudů by mohlo postihnout citelné omezení činnosti. Loni u ministerstva financí vyjednali peníze na navýšení platů, zaměstnanci soudů dostali přidáno v průměru 1500 až 1700 korun hrubého měsíčně. Součástí dohody je to, že platy budou nadále růst a v roce 2025 dosáhnou výše průměrného platu ve veřejné sféře bez započítání platů učitelů a ozbrojených složek.

Na ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) se nedávno obrátili zaměstnanci Obvodního soudu pro Prahu 6 dopisem, který má ČTK k dispozici. Uvedli, že navýšení platů reálně vedlo k tomu, že přestali dostávat odměny v polovině a na konci roku. "Dříve vyplácené odměny pro mnohé z nás představovaly nikoli úsporu na dovolenou, ale například pokrytí pravidelných ročních výdajů, jakým může být i obyčejný roční kupon na hromadnou dopravu," podotkli. Tabulkové platy jsou podle autorů dopisu naprosto demotivační pro případný nástup mladých zaměstnanců i pro stávající pracovníky.