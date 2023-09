Soudy loni poslaly do vězení přes devět tisíc lidí

Okresní soudy loni poslaly do vězení 8403 lidí, krajské soudy dalších 727. Přes 70 procent odsouzených za mříže tvořili u okresních soudů pachatelé krádeží, maření výkonu úředního rozhodnutí a zanedbání povinné výživy. Krajské soudy pak uložily nejvíce nepodmíněných trestů výrobcům či distributorům drog, daňovým delikventům a vrahům. Vyplývá to z výroční justiční zprávy, kterou zpracovalo ministerstvo spravedlnosti. Na pobyt odsouzeného ve věznici stát aktuálně vynakládá 1850 korun denně. Průměrná délka uloženého nepodmíněného trestu vězení činila loni u okresních soudů 13,6 měsíce. Náměstek ministerstva spravedlnosti Karel Dvořák k tomu minulý týden na tiskové konferenci poznamenal, že soudy pachatele tří zmíněných nejfrekventovanějších trestných činů neposílají do vězení při prvním prohřešku. "Museli tedy páchat další trestnou činnost předtím," řekl. Vysoký počet pachatelů takzvaných "mařáků" pak podle něj svědčí i o systémovém nedostatku ohledně vynutitelnosti práva v Česku.