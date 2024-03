Soudy by mohly uložit peněžitý trest za jakýkoliv trestný čin, navrhuje to ministerstvo v novele trestního zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti dokončilo reformu českého trestního práva. Změny v noci poslalo do připomínkového řízení. Resort navrhuje víc alternativních trestů - chce dát možnost soudům, aby místo vězení častěji ukládaly třeba peněžité tresty. Ministerstvo už dřív informovalo, že plán má ulevit českým věznicím. Peněžité tresty by nově měly být takzvaným univerzálním trestem. Pokud návrh projde vládou i Parlamentem, bude je možné ukládat za všechny trestné činy. Teď jimi soudy můžou potrestat jen některé pachatele. Peněžité tresty by soudy mohly ukládat buď samostatně, nebo jako doplněk k jiným trestům. Návrh počítá i se snížením dolní hranice trestů u majetkové a hospodářské kriminality. Častější by taky mohlo být ukládání obecně prospěšných prací nebo domácího vězení. Resort v tomto spoléhá na elektronické náramky pro odsouzené, které testuje Probační a mediační služba.