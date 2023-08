Soudy v 80. letech odsuzovaly za nedovolené opuštění ČSSR všechny emigranty

Československé soudy odsuzovaly v 80. letech podle paragrafu o nedovoleném opuštění republiky fakticky každého emigranta, kterého evidovalo ministerstvo vnitra. Například v roce 1985 zaznamenalo vnitro 5226 nových emigrantů a počet odsouzených podle daného paragrafu 109 byl rovněž 5226. Vyplývá to ze zprávy ministerstva z dubna 1988, na kterou dnes v odpovědi na dotaz ČTK upozornil historik Jaroslav Rokoský z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR).

Za to, že jako mladý soudce v 80. letech vynášel rozsudky právě nad emigranty, čelí kritice nynější kandidát na ústavního soudce Robert Fremr. Prezident Petr Pavel odložil jeho jmenování do doby, než se informace o soudcově rozhodování vyjasní. Fremrovo předlistopadové působení bude v následujících týdnech přezkoumávat i ÚSTR. Za nedovolené opuštění republiky odsoudila komunistická justice přes 110.000 lidí, což z nich podle ústavu činí nejvíce pronásledovanou skupinu obyvatel v komunistickém Československu.

Až na jaře roku 1988 uvažovalo předsednictvo Ústředního výboru KSČ o změně: paragraf 109 trestního zákona měl být novelizován a překročení hranice mělo být nově trestným činem jen tehdy, pokud by se tak stalo za použití násilí nebo pod jeho pohrůžkou. Ve všech ostatních případech mělo jít o přestupek, za nějž by hrozila pokuta do 20.000 korun.

Soudce, který odsoudil v 80. letech emigranta za nedovolené opuštění republiky, věděl, že porušuje mezinárodní pakt. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to dnes uvedl ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna. Zároveň ale připustil, že se nikdy nesetkal s případem, že by soudce případ emigrace odmítl soudit nebo že by se odvolal právě na mezinárodní pakt o občanských a politických právech. Připustil rovněž, že soudce si - stejně jako dnes - nemohl vybírat, co bude soudit. "Ty případy mu byly přiděleny," popsal.