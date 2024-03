Sparta se Slavií v Evropě končí, Plzeň vyzve Fiorentinu

Pro dva ze tří českých týmů ve čtvrtek skončila cesta fotbalovou Evropou. Sparta v odvetném duelu v Liverpoolu padla těžce 6:1 a Slavie kvůli červené kartě brzy v utkání podlehla italskému celku AC Milán. Celkově však oba týmy hodnotí letošní ročník evropských soutěží velmi pozitivně neboť po se jim po poměrně dlouhé době podařilo probojovat se až do osmifinále druhé nejvyšší soutěže v Evropě.

Svou cestu může prodloužit ještě Plzeň, která zvítězila v penaltovém rozstřelu proti Servette Ženeva a postoupila do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, kde ji páteční los přidělil italskou Fiorentinu, za kterou hraje mimo jiné i český reprezentant Barák. Pokud by se Viktorce podařilo vybojovat alespoň jednu remízu, přeskočil by český evropský koeficient Skotsko a zajistil tím jednomu z českých týmů místo přímo v hlavní části ligy mistrů.

Další nevšední duel Čechů nabídne i čtvrtfinálový souboj Evropské ligy německého Leverkusenu a anglických kladivářů z West Hamu. Za oba týmy totiž hraje hned několik Čechů. Dres West Hamu oblékají Tomáš Souček a Vladimír Coufal, zatímco za Bayer Leverkusen se možná představí Adam Hložek nebo Patrik Schick, který díky svým dvěma gólům otočil zápas s Karabachem a poslal Leverkusen do čtvrtfinále.