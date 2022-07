Špatné povětrnostní podmínky komplikují zapojení letadel do hašení požáru v Českém Švýcarsku

Hasičům se druhou noc v řadě podařilo udržet požár v Českém Švýcarsku na stejné ploše. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Ústeckého kraje Milan Rudolf. S požárem jich dnes bojuje celkem asi 700. Dosavadní nasazené hasiče posílilo 50 jednotek, tedy asi 240 hasičů z celé České republiky. Hasit plameny mělo pomáhat osm vrtulníků a také pět letadel . Kvůli špatným povětrnostním podmínkám dnes zatím ale nemohla letadla vzlétnout . Uvedl to dopoledne mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Neví se, kdy se to změní. Švédské letouny Air Tractor, z nichž každý pojme až 3000 litrů vody, tak zůstávají na letišti ve Vodochodech. S požárem tak nyní ze vzduchu bojují pouze vrtulníky. Armáda dnes nasadila k hašení třetí, silnější vrtulník. Kromě armádních strojů se do hašení požáru v národním parku zapojilo dalších pět vrtulníků. Dva poskytla policie, jeden firma Czechoslovak Group a po jednom Polsko a Slovensko. Vodu nabírají z řeky Labe.

Les v národním parku začal hořet v neděli a požár se rozšířil i přes hranice do Saska. Podle satelitních snímků požár zasáhl území o rozloze 1060 hektarů. Ode dneška platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, který vydal děčínský magistrát.