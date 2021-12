SPD napadne vyhlášku o povinném očkování u soudu

Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 pro vybrané profese a lidi nad 60 let vyjde ve Sbírce zákonů do konce týdne. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Povinnost být očkován by měla pro tyto skupiny platit od 1. března 2022. Vyhlášku vydává ministerstvo, vláda ji schvalovat nemusí. Kandidát na ministra zdravotnictví příští vlády Vlastimil Válek (TOP 09) už dříve řekl, že nesouhlasí s povinným očkováním podle věku, u profesí bude záležet na stanovisku profesní organizace.

Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) napadne u soudu vyhlášku, kterou se chystá ministerstvo zdravotnictví zavést povinné očkování proti covidu-19 u vybraných profesí. Kvůli diskriminační povaze ji bude chtít zrušit hned poté, co vyjde ve Sbírce zákonů. Kandidát na ministra práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v České televizi o víkendu řekl, že nastupující vláda Petra Fialy (ODS) zruší paragraf chystané vyhlášky, který stanoví povinné očkování proti covidu-19 pro lidi nad 60 let. Dokončené očkování má 82 procent lidí starších 60 let, neočkovaných je skoro půl milionu lidí tohoto věku. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost více než 85 procent. Policistů a hasičů jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny, jejich zástupci vyjádřili obavy, že by povinnost mohla vést k odchodům ze služby.

Vojtěch navrhl povinné očkování pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Platit by měla povinnost také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.