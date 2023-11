SPD by podle listopadového modelu STEM ve volbách překonala vládní ODS

Volby do Poslanecké sněmovny by v listopadu vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 33,2 procenta hlasů, vyplývá z volebního modelu agentury STEM. Dříve druhá Občanská demokratická strana by podle něj skončila se ziskem 11,6 procenta na třetím místě za SPD, které by dalo hlas 12 procent voličů. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

Čtvrtou nejsilnější stranou by byli Piráti se ziskem 10,2 procenta. Starostové by měli 6,4 procenta, TOP 09 by podpořilo 5,2 procenta voličů. Žádná další strana by se podle modelu do Sněmovny zřejmě nedostala. Nejblíž by k tomu měli sociální demokraté (SOCDEM) se ziskem 4,5 procenta hlasů.

Vládním lidovcům model přisuzuje 3,5 procenta. V případě KDU-ČSL se jedná o výrazný propad, protože předchozí volební model hovořil o získání pěti procent. Kolem tří procent by nyní mohli dostat komunisté a Přísaha. Aktuální výsledky volebního modelu potvrzují podle jeho tvůrců dominanci hnutí ANO. "Jako jediné dosahuje dlouhodobě možných zisků nad 30 procenty," uvádí agentura. Hnutí má podle ní společensky široce rozkročenou voličskou základnu. Data pro model sbírala agentura STEM v období od 2. do 14. listopadu, tedy v době, kdy veřejné debatě dominovaly ceny energií, zejména možné zdražení regulované části elektřiny.