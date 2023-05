SPD by podle Okamury z navržené reformy penzí podpořilo dílčí změny

Z navržených změn systému penzí by opoziční hnutí SPD mohlo podpořit dílčí úpravy. Novinářům to po jednání zástupců SPD s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Politici SPD se dál staví proti posouvání věku nástupu do penze nad 65 let podle vývoje délky života, postupnému snižování nových důchodů, zvednutí minimálních odvodů živnostníkům či zpomalení valorizací. Vadí jim také plánované větší krácení předčasných důchodů než dnes. Podle SPD by se neměla krátit předčasná penze tehdy, pokud by do ní člověk šel po odpracování 45 let.

SPD by naopak podpořilo takzvaný fiktivní základ za dobu péče, tedy započítání odvodů z průměrné mzdy za čas rodičovské při výpočtu důchodu. Pro by hnutí bylo i u společného základu manželů pro stanovení penze či zmírnění podmínek pro vdovské a vdovecké důchody. Podporuje tak spíš kroky, které výdaje zvyšují.