Spisovatel Nesbo nadchl šampiona Ondru svými lezeckými dovednostmi

Čtyřnásobný mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra a norský spisovatel Jo Nesbo ve středu společně vylezli Martinku, nejvyšší skálu Pavlovských vrchů. Ondra ocenil Nesbovy lezecké dovednosti a nadšení. Světoznámý autor detektivek se tomuto sportu začal věnovat až v padesáti letech.

"Za deset let to dotáhl na velmi vysokou úroveň, takže jsem se nemusel bát ho vzít na nějakou pořádnou věc. Jo je fantastický lezec. V šedesáti letech lézt 7c+ a jeho životní sen je 8a, to je opravdu neuvěřitelné," chválil Ondra autora, s nímž se kdysi seznámil díky jeho manažerce. Ta českého sportovce oslovila a Ondra s Nesbem si vyměnili telefonní čísla. Setkali se až nyní v Česku. Ondra vzal Nesba na Pálavu. Je přesvědčený, že Noe musí mít talent, aby se navzdory pokročilému věku dostal do takové formy.

Nesbo, který v úterý v Praze představil svoji novou knihu Krysí ostrov a další povídky, ho pak doprovodil na brněnskou premiéru dokumentárního filmu Adam Ondra: Posunout hranice.